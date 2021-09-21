Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України

Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України

Текстовий репортаж битви за трофей з "Олімпійського".

У середу, 22 вересня, відбудеться поєдинок за Суперкубок України-2021. Володаря трофею визначатимуть гранди українського футболу - донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

"Гірники" та "біло-сині" зійдуться на НСК "Олімпійський" у столиці України. Початок українського Класичного - о 21:00.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Динамо".

У сезоні-2020/21 "Динамо" виграло чемпіонат і Кубок країни, тому в поєдинку за Суперкубок зійдеться з командою, яка посіла друге місце в УПЛ, тобто "Шахтарем".

Матч за Суперкубок України повинен був відбутися 24 липня, але через навантаження на футболістів у зв'язку з Євро-2020 битву за трофей перенесли на 22 вересня.

на 22 вересня. Чинним володарем трофею є "Динамо". У 2020 році "біло-сині" обіграли "гірників" на НСК "Олімпійський" в Києві з рахунком 3:1. Саме столичний клуб виграв три останні матчі за Суперкубок України.

на НСК "Олімпійський" в Києві з рахунком 3:1. Саме столичний клуб виграв три останні матчі за Суперкубок України. Всього "Динамо" 9 разів вигравало Суперкубок України. "Шахтар" піднімав цей трофей над головою 8 разів.

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