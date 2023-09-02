"Шахтер" объявил о трансфере бывшего вратаря "Динамо"

Донецкий "Шахтер" официально объявил о подписании голкипера Артура Рудько.

Как сообщает официальный сайт "оранжево-черных", 31-летний украинский вратарь присоединился к дончанам в статусе свободного агента.

Рудько подписал с чемпионом Украины контракт до завершения сезона-2023/24.

Артур – воспитанник академии киевского "Динамо". В структуре киевского клуба он находился с 2009 по 2019 год, но за главную команду "бело-синих" провел всего 20 матчей.

После ухода из "Динамо" голкипер в течение трех сезонов выступал в кипрском "Пафосе", за который сыграл 92 поединка.

Летом 2022 года Рудько подписал контракт с "Металлистом", но сезон-2022/23 провел в аренде за польский"Лех" (6 матчей).

Добавим, что накануне "Шахтер" арендовал у бельгийского клуба "Зюлте Варегем" танзанийского защитника Новатуса Мироши. 20-летний футболист будет выступать за "горняков" на правах аренды до завершения сезона-2023/24.

Напомним, недавно стал известен календарь матчей "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов.

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