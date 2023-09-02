"Шахтар" оголосив про трансфер колишнього воротаря "Динамо"

Донецький "Шахтар" офіційно оголосив про підписання голкіпера Артура Рудька.

Як повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних", 31-річний український воротар приєднався до донеччан у статусі вільного агента.

Рудько підписав з чемпіоном України контракт до завершення сезону-2023/24.

Артур – вихованець академії київського "Динамо". У структурі київського клубу він перебував від 2009 до 2019 року, але за головну команду "біло-синіх" провів лише 20 матчів.

Після відходу з "Динамо" голкіпер протягом трьох сезонів виступав у кіпрському "Пафосі", за який зіграв 92 поєдинки.

Влітку 2022 року Рудько підписав контракт з "Металістом", але сезон-2022/23 провів в оренді за польський "Лех" (6 матчів).

Додамо, що напередодні "Шахтар" орендував у бельгійського клубу "Зюлте Варегем" танзанійського захисника Новатуса Міроші. 20-річний футболіст виступатиме за "гірників" на правах оренди до завершення сезону-2023/24.

Нагадаємо, нещодавно став відомий календар матчів "Шахтаря" у груповому раунді Ліги чемпіонів.

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