"Шахтер" остался без главы селекционной службы

Он проработал с "горняками" три с половиной года.
Португальский специалист Жозе Боту больше не является главой селекционной службы донецкого "Шахтера".
Как сообщает греческое издание Sport24, специалист стал спортивным директором клуба ПАОК.
Отмечается, что ПАОК не платил "горнякам" неустойку, а украинский клуб согласился бесплатно отпустить своего селекционера, контракт которого истекал летом следующего года. Со стороны ПАОКа переговоры с Боту вели лично владелец клуба Иван Саввиди и его сын Георгис.
По данным СМИ, португалец подписал контракт с греческим клубом на 2,5 года.
Боту возглавлял селекционную службу "горняков" с середины июня 2018 года. До этого Жозе проработал главным скаутом "Бенфики" 10 лет, где отвечал не только за приобретение, но и выгодную продажу футболистов. За три с половиной года он успел проработать с тремя тренерами "Шахтера" — Пауло Фонсекой, Луишем Каштро и Роберто Де Дзерби.
- "Шахтер" ушел на зимний перерыв лидером турнирной таблицы УПЛ, опережая киевское "Динамо" на два очка;
- ПАОК идет на третьем месте в своем чемпионате.