"Шахтер" остался без главы селекционной службы

Он проработал с "горняками" три с половиной года.

Португальский специалист Жозе Боту больше не является главой селекционной службы донецкого " Шахтера ".

Как сообщает греческое издание Sport24, специалист стал спортивным директором клуба ПАОК.

Отмечается, что ПАОК не платил "горнякам" неустойку, а украинский клуб согласился бесплатно отпустить своего селекционера, контракт которого истекал летом следующего года. Со стороны ПАОКа переговоры с Боту вели лично владелец клуба Иван Саввиди и его сын Георгис.

По данным СМИ, португалец подписал контракт с греческим клубом на 2,5 года.

Боту возглавлял селекционную службу "горняков" с середины июня 2018 года. До этого Жозе проработал главным скаутом "Бенфики" 10 лет, где отвечал не только за приобретение, но и выгодную продажу футболистов. За три с половиной года он успел проработать с тремя тренерами "Шахтера" — Пауло Фонсекой, Луишем Каштро и Роберто Де Дзерби.