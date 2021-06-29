Швеция — Украина: история матчей между командами

Самым памятным для украинцев стал матч со Швецией в 2012 году.

Сегодняшний поединок 1/8 финала Евро-2020 станет пятой игрой команд Украины и Швеции. Трижды сборные встречались в товарищеских матчах и лишь раз — в официальном.

Первая игра состоялась 13 лет назад, в 2008 году. Тогда в товарищеском матче гол забил наш полузащитник Сергей Назаренко, что обеспечило Украине минимальную победу.

В 2011 году украинцы встретились со шведами в рамках товарищеского турнира Cyprus Cup. Игра завершилась со счетом 1:1, а вот в серии послематчевых пенальти повезло нашим игрокам — 5:4.

В том же 2011-м, только осенью, команды снова встретились — на этот раз в Харькове. Однако победа с минимальным счетом 0:1 досталась скандинавам.

Самым памятным для украинцев стал матч со Швецией в 2012 году. Это была дебютная игра нашей национальной команды на чемпионатах Европы. НСК "Олимпийский" в Киеве был переполнен болельщиками.

Мяч в ворота Андрея Пятова забил легендарный Златан Ибрагимович. Однако нынешний тренер нашей сборной Андрей Шевченко, который после Евро-2012 закончил футбольную карьеру, оформил дубль, что обеспечило победу украинцам. Украина одолела Швецию со счетом 2:1.

Напомним, что сегодня, 29 июня, сборная Украины сыграет матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу-2020 (Евро-2020). Подопечные Андрея Шевченко встретятся с национальной командой Швеции. Украинцы впервые в своей истории сыграют в плейоф Чемпионатов Европы.

Евро-2020: футбольная сборная Украины впервые в истории сыграет в матче 1/8 финала чемпионата Европы

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