Швеція — Україна: історія всіх матчів між командами

Найбільш пам'ятним для українців став матч зі Швецією у 2012 році.

Сьогоднішній поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 стане п'ятою грою команд України та Швеції. Тричі збірні зустрічалися у товариських матчах і лише раз — в офіційному.

Перша гра відбулася 13 років назад, у 2008 році. Тоді у товариському матчі гол забив наш півзахисник Сергій Назаренко, що забезпечило Україні мінімальну перемогу.

У 2011 році українці зустрілися зі шведами в межах товариського турніру Cyprus Cup. Гра завершилася з рахунком 1:1, а от в серії післяматчевих пенальті пощастило нашим гравцям — 5:4.

У тому ж 2011-му, лише восени, команди знову зустрілися — на цей раз у Харкові. Проте перемога з мінімальним рахунком 0:1 дісталася скандинавам.

Найбільш пам'ятним для українців став матч зі Швецією у 2012 році. Це була дебютна гра нашої національної команди на чемпіонатах Європи. НСК "Олімпійський" у Києві був переповнений вболівальниками.

М'яч в ворота Андрія П'ятова забив легендарний Златан Ібрагімович. Проте нинішний тренер нашої збірної Андрій Шевченко, який після Євро-2012 закінчив футбольну кар'єру, оформив дубль, що забезпечило перемогу українцям. Україна здолала Швецію з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 червня , збірна України зіграє матч 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу-2020 (Євро-2020). Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з національною командою Швеції. Українці вперше у своїй історії зіграють у плейоф Чемпіонатів Європи.

Євро-2020: футбольна збірна України вперше в історії зіграє у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи

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