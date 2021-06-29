Режисер кліпів МакSим помер у 45 років від коронавірусу

Про трагедію розповіла вдова Вадима Шатрова.

Режисер та продюсер кліпів співачки МакSим, Алсу, гурту "Сплін" Вадим Шатров помер у віці 45 років.

Його життя забрав коронавірус. Трагічну новину повідомила дружина Шатрова, режисерка Жанна Карабалаєва, яка теж хворіє COVID-19. 22 червня Шатров потрапив до лікарні з 55% ураженням легень. МакSим була госпіталізована на 7 днів раніше і наразі перебуває у медикаментозній комі.

"Сьогодні під ранок помер мій чоловік Вадим. Ураження легень 55%. Друзі, я перебуваю в незрозумілій для мене ситуації ... Ковід прийшов до моєї сім'ї і забрав у нас з Софі Вадима! Я жодного разу в житті не була в такій ситуації. Як себе вести і що робити, не розумію. Я лежу вдома з пневмонією, поруч дочка Софі. Прошу вас, благаю, пишіть тільки конкретно, що мені робити, прийму будь-яку допомогу, будь-яка порада. Я обов'язково буду тримати вас в курсі справи - що і як відбувається", - написала Карабалаєва.

Зазначимо, що більше тижня тому співачку МакSим госпіталізували з гострою пневмонією та підозрою на коронавірус. З симптомів у неї була температура під 40, сильний кашель, слабкість і на 40% уражені легені. Водночас тести на COVID-19 були негативними. Аби допомогти боротися із хворобою, медики ввели співачку в штучну кому та підключили до апарату ШВЛ.

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