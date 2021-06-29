Режиссер клипов МакSим умер в 45 лет от коронавируса

О трагедии рассказала вдова Вадима Шатрова.

Режиссер и продюсер клипов певицы МакSим, Алсу, группы "Сплин" Вадим Шатров скончался в возрасте 45 лет.

Его жизнь забрал коронавирус. Трагическую новость сообщила жена Шатрова, режиссер Жанна Карабалаева, которая тоже болеет COVID-19. 22 июня Шатров попал в больницу с 55% поражением легких. МакSим была госпитализирована на 7 дней раньше и сейчас находится в медикаментозной коме.

"Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких 55%. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации ... Ковид пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима. Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Как себя вести и что делать, не понимаю. Я лежу дома с пневмонией, рядом дочь Софи. Прошу вас, умоляю, пишите только конкретно, что мне делать, приму любую помощь, любой совет. Я обязательно буду держать вас в курсе дела — что и как происходит", — написала Карабалаева.

Отметим, что более недели назад певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

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