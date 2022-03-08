"Сине-желтые" разрывают: сборная Украины выиграла девять медалей за день на Паралимпиаде-2022

"Сине-желтые" разрывают: сборная Украины выиграла девять медалей за день на Паралимпиаде-2022

Две из них – "золотые".

Сборная Украины устроила настоящий медальный урожай в четвертый соревновательный день на Паралимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, "сине-желтые" во вторник, 8 марта, выиграли целых девять медалей — две "золота", четыре "серебра" и три "бронзы". Причем украинцы выиграли награды в пяти из шести дисциплин, а в двух – собрали полный подиум.

Интересно, что все эти медали были добыты в одном виде спорта – парабиатлоне.

Наибольшего успеха Украина добилась в мужских соревнованиях атлетов с нарушениями зрения: украинцы заняли места с первого по пятое! Паралимпийским чемпионом стал Виталий Лукьяненко, наиболее опытный параатлет сборной Украины. Он на 45 секунд опередил Анатолия Ковалевского, финишировавшего вторым, а "бронза" досталась Дмитрию Суярко. Четвертое и пятое место тоже за украинцами – Ярослав Решетинским и Александром Казиком.

Полный комплект медалей Украина завоевала в женских соревнованиях параатлеток с поражениями опорно-двигательного аппарата (класс стоя). Ирина Буй стала чемпионкой, Александра Кононова выиграла "серебро", а "бронзу" завоевала Людмила Ляшенко.

Еще три награды украинцы добыли в борьбе в разных классах: Оксана Шишкова стала вице-чемпионкой на средней дистанции, проиграв менее четырех секунд первому месту (два промаха решили результат), с "серебром" также Григорий Вовчинский. А "бронза" в классе сидя досталась Тарасу Радю.

В целом Украина имеет 17 медалей по итогам четырех дней Паралимпиады — шесть "золотых", семь "серебряных" и четыре "бронзовые". Это позволяет Украине оставаться на втором месте в медальном зачете.

Отметим, что до этого украинская команда добывала медали в двух видах спорта – парабиатлоне и лыжных гонках.