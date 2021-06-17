"Супермен вернулся": легендарный вратарь Буффон перешел в свой первый клуб

43-летний голкипер будет выступать в Серии B.
Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, который ранее объявил об уходе из "Ювентуса", нашел новый клуб.
43-летний вратарь продолжит карьеру в "Парме", которая по итогам прошлого сезона вылетела во второй дивизион Чемпионата Италии.
"Крестоносцы" объявили о подписании Буффона в оригинальном стиле. На видео вратарь берет лопату и начинает копать газон, а потом находит сундук, где лежит форма "Пармы" и костюм Супермена (одно из прозвищ Буффона - прим.).
"Он вернулся на свое место. Он вернулся домой", - говорится в подписи к ролику.
He is back where he belongs.— Parma Calcio 1913 (@ 1913parmacalcio) June 17, 2021
He is back home. #SupermanReturns @gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX
- Буффон является воспитанником "Пармы". В 1995 году он начал здесь взрослую карьеру, а в 2001 году перешел в "Ювентус".
- Также в течение сезона-2018/19 он выступал за ПСЖ, после чего вернулся в "Старую синьору".
- Всего в составе "Ювентуса" Джанлуиджи сыграл 683 матча. Это второй результат в истории клуба.
- Буффон является рекордсменом итальянской Серии А по количеству сыгранных в ней поединков (656) и выигранных чемпионских титулов (10).