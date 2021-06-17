"Супермен вернулся": легендарный вратарь Буффон перешел в свой первый клуб

43-летний голкипер будет выступать в Серии B.

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, который ранее объявил об уходе из "Ювентуса", нашел новый клуб.

43-летний вратарь продолжит карьеру в "Парме", которая по итогам прошлого сезона вылетела во второй дивизион Чемпионата Италии.

"Крестоносцы" объявили о подписании Буффона в оригинальном стиле. На видео вратарь берет лопату и начинает копать газон, а потом находит сундук, где лежит форма "Пармы" и костюм Супермена (одно из прозвищ Буффона - прим.).

"Он вернулся на свое место. Он вернулся домой", - говорится в подписи к ролику.

Буффон является воспитанником "Пармы". В 1995 году он начал здесь взрослую карьеру, а в 2001 году перешел в "Ювентус".

Также в течение сезона-2018/19 он выступал за ПСЖ, после чего вернулся в "Старую синьору".

Всего в составе "Ювентуса" Джанлуиджи сыграл 683 матча. Это второй результат в истории клуба.

Буффон является рекордсменом итальянской Серии А по количеству сыгранных в ней поединков (656) и выигранных чемпионских титулов (10).

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