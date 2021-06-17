Арахамия сообщил, что следующее заседание СНБО могут перенести

Заседание было запланировано на 18 июня.
В пятницу, 18 июня, Совет национальной безопасности и обороны, возможно, не соберется на заседание по аудиту разрешений на пользование недрами.
Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, вопросов для заседания Совбеза немало, но прежде всего это вопросы аудита, а он готов лишь на 95%.
"Вчера я смотрел, что в отношении аудита еще продолжается процесс. Поэтому я думаю, что (СНБО — Ред.) Будет перенесен на неделю. То есть в эту пятницу, скорее всего, его не будет", — говорит он.
К слову, несколько недель назад президент Владимир Зеленский анонсировал аудит всех водных ресурсов Украины.
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