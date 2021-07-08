Трансферная бомба: легенда "Реала" перешел в ПСЖ

Футболист подписал с клубом контракт на два года.

Французский "Пари Сен-Жермен" объявил о подписании легенды мадридского "Реала" Серхио Рамоса, который покинул "сливочных" в статусе свободного агента этим летом.

Стороны договорились о подписании соглашения, которое будет действовать до конца сезона-2022/2023.

" Я очень рад присоединиться к "Пари Сен-Жермен". Это большие перемены в моей жизни, новый вызов, и этот день я никогда не забуду. Я очень горжусь тем, что буду частью этого амбициозного проекта, частью команды, в составе которой выступает столько великих игроков.

"Пари Сен-Жермен" - клуб, который уже зарекомендовал себя на высшем уровне. Я хочу продолжать расти и совершенствоваться в Париже и помогать команде побеждать, выиграть с ней как можно больше трофеев ", - прокомментировал свой переход Серхио.

Рамос выступал за "Реал" с 2005 года, перейдя из " Севильи ". Со "сливочными" Серхио завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

". Со "сливочными" Серхио завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. В футболке "бланкос" Рамос сыграл в 671 матче, забил 101 гол и отдал 49 результативных передач. В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за "сливочных", на его счету 4 гола и 1 результативная передача. В сентябре 2020-го Рамос установил рекорд - он стал самым результативным защитником в истории сборных - 23 мяча за национальную команду.

- он стал самым результативным защитником в истории сборных - 23 мяча за национальную команду. В ноябре Серхио побил европейский рекорд по количеству матчей за национальную команду, обойдя легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона (176 матчей).

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