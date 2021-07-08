Европарламент предложил наказывать за коррупцию санкциями

Текущий Глобальный режим санкций ЕС в области прав человека (GHRSR) не включает коррупцию в связи с нарушениями прав человека как правонарушение, которое карается ограничительными мерами.

Европейский парламент принял резолюцию, которая поддерживает режим глобальных санкций ЕС в области прав человека, но при этом призвал включить туда еще и коррупцию.

Об этом говорится в заявлении ЕП, пишет "Европейская правда".

Так, в резолюции говорится о том, что коррупция имеет разрушительное влияние на состояние прав человека и часто подрывает функционирование и легитимность институтов и верховенство закона.

Но в отличие от аналогичных схем во всем мире, таких как Глобальный закон Магнитского в США, текущий Глобальный режим санкций ЕС в области прав человека (GHRSR), принятый в декабре 2020 года, не включает коррупцию в связи с нарушениями прав человека как правонарушение, которое карается ограничительными мерами.

Парламент хочет изменить это и призывает Европейскую комиссию выступить с законодательной предложением, которое расширяет сферу действия GHRSR.

Депутаты Европарламента также должны иметь возможность предлагать случаи серьезных нарушений прав человека, чтобы повысить легитимность режима санкций.

Для применения санкций в рамках GHRSR необходимо будет квалифицированное большинство, а не единогласное решение.

Напомним, в 2012 году США приняли Закон Магнитского — по нему вводятся санкции против российских чиновников, причастных к нарушению прав человека. Вслед за Соединенными Штатами аналогичные законы появились в Канаде, странах Балтии и Великобритании.

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