Украина впервые в истории примет Чемпионат Европы по каратэ: когда это произойдет

Украина впервые в истории примет Чемпионат Европы по каратэ: когда это произойдет

Хозяином Чемпионата Европы по карате, который состоится в 2026 году, избрана Украина.

Как следствие, это будут самые престижные соревнования, организованные Украиной в этом виде спорта.

О решении избрать Украину хозяином этих соревнований сообщила Федерация каратэ Украины на своей странице в Facebook.

Право на проведение континентального первенства страна получила на заседании исполнительного комитета Европейской федерации карате (EKF). Соответствующую заявку Украина подала в ноябре 2021 года и, несмотря на продолжающееся полномасштабное вторжение России, выиграла статус страны-хозяйки.

"Россия напала на Украину и осуществляет спланированный геноцид нашей нации. Они хотят уничтожить нас только потому, что мы хотим быть свободными и независимыми. Если им удастся, они не остановятся", — заявил первый президент ФКУ, впервые выступивший на заседании как член исполнительного Комитета EKF.

Отметим, что город проведения турнира пока остается неизвестным.

Добавим, что Чемпионат Европы-2023 по каратэ должна была принять Россия, однако у нее забрали это право после вторжения в Украину. В результате соревнования решили отдать испанской Гвадалахаре.

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