"Следующей будет Словакия": премьер страны об угрозе от России

Премьер-министр Словакии предупредил последствия, если Россия победит в войне.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер выступил с резким предупреждением о будущем его страны. Он заявил, что если Россия победит в войне против Украины, его страна станет следующей.

Об этом он сказал на панели на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, пишет CNN.

"Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия. Они (Украина — ред.) должны победить", — подчеркнул он.

Хегер выступил с критикой членов Европейского Союза за то, что они слишком сильно полагаются на российскую энергетику. Он призвал лидеров "прекратить компромисс" со своими принципами в отношениях с Россией.

"Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с Путиным вызвал войну в Украине. Агрессивная война, люди гибнут", – отметил Хегер.

Хегер также попросил Евросоюз работать с Украиной и Западными Балканами, чтобы выработать "стандартные правила, чтобы они могли присоединиться к ЕС".

Напомним, аналитик прокомментировал влияние военного положения в Венгрии на вопросы эмбарго энергоносителей из РФ.

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