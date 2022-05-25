Україна вперше в історії прийме Чемпіонат Європи з карате: коли це станеться

Україна вперше в історії прийме Чемпіонат Європи з карате: коли це станеться

Господарем Чемпіонату Європи з карате, який відбудеться 2026 року, обрана Україна.

Як наслідок, це будуть найпрестижніші змагання, які організовувала Україна в цьому виді спорту.

Про рішення обрати Україну господарем цих змагань повідомила Федерація карате України на своїй сторінці у Facebook.

Право на проведення континентальної першості країна отримала під час засідання виконавчого комітету Європейської федерації карате (EKF). Відповідну заявку Україна подала в листопаді 2021 року та, попри повномасштабне вторгнення Росії, що триває, виграла статус країни-господарки.

"Росія напала на Україну та здійснює спланований геноцид нашої нації. Вони хочуть знищити нас лише тому, що ми хочемо бути вільними й незалежними. Якщо їм вдасться, вони не зупиняться", - заявив перший президент ФКУ, який уперше виступив на засіданні як член виконавчого комітету EKF.

Зазначимо, що місто проведення турніру поки залишається невідоме.

Додамо, що Чемпіонат Європи-2023 з карате мала прийняти Росія, проте в неї забрали це право після вторгнення до України. Як наслідок, змагання вирішили віддати іспанській Ґвадалахарі.

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