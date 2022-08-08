В боях с российскими оккупантами погиб воспитанник "Динамо"

Так, с момента начала полномасштабной войны Пивень не раздумывал и сразу записался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать родную землю от оккупантов из РФ.

О трагическом известии сообщил официальный сайт "Динамо".

Отмечается, что Дмитрий прошел учебно-тренировочные сборы, после чего в составе мотострелкового батальона отправился на Донецкое направление, где находился "на нуле". В это же время, как бывший футболист, организовывал с собратьями футбольные баталии, чтобы хоть как-то развлечь себя в тех условиях, в которых находились ребята.

В начале лета Пивень вырвался на несколько дней в Киев, чтобы расписаться с любимой. Впрочем, на следующий день после того, как новоиспеченная жена получила паспорт с новой фамилией, пришло известие, что Дмитрия не стало.

Добавим, что Пивень с детства мечтал стать профессиональным футболистом, записался в ДЮФШ "Динамо", но с игровой карьерой не сложилось.

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