У боях із російськими окупантами загинув вихованець "Динамо"

Так, від моменту початку повномасштабної війни Півень не роздумував і одразу записався до лав Збройних сил України, аби захищати рідну землю від окупантів із РФ.

Про трагічну звістку повідомив офіційний сайт "Динамо".

Зазначається, що Дмитро пройшов навчально-тренувальні сбори, після чого у складі мотострілецького батальйону вирушив на Донецький напрямок, де перебував "на нулі". У цей же час, як колишній футболіст, організовував із побратимами футбольні баталії, аби хоч якось розважити себе в тих умовах, в яких перебували хлопці.

На початку літа Півень вирвався на кілька днів до Києва, аби розписатися з коханою. Утім, наступного дня після того, як новоспечена дружина отримала паспорт із новим прізвищем, надійшла звістка, що Дмитра не стало.

Додамо, що Півень з дитинства мріяв стати професіональним футболістом, записався до ДЮФШ "Динамо", але з ігровою кар’єрою не склалося.

Читайте також:

На війні з рашистами загинув ексгравець юнацької збірної України з регбіліг

Львівський кікбоксер загинув, захищаючи Україну від російських окупантів

Польський боєць MMA загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російських окупантів