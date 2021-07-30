Вторая победа подряд: "Шахтер" разгромил "Львов" перед стартом в Лиге чемпионов

Вторая победа подряд: "Шахтер" разгромил "Львов" перед стартом в Лиге чемпионов

"Горняки" пока идут без потерь в новом сезоне.

Донецкий "Шахтер" обыграл ПФК "Львов" в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Команда Роберто Де Дзерби одержала разгромную победу на "Арене Львов" со счетом 3:0.

Все голы "горняки" забили во втором тайме. На 73-й минуте "оранжево-черных" вывел вперед летний новичок команды Лассина Траоре, замкнув подачу Марлоса с правого фланга.

На 85-й минуте Дентиньо удвоил преимущество гостей после прострела Исмаили, а уже в компенсированное время точку во встрече поставил еще один летний трансфер "Шахтера" Педринью.

Победа стала второй подряд для "горняков" в новом сезоне УПЛ, в первом туре донецкий клуб одолел "Ингулец" (2:1).

Уже во вторник, 3 августа, "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов. Вице-чемпион Украины на выезде проведет первый матч 3-го квалификационного раунда против бельгийского "Генка".

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