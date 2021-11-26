Юный талант "Шахтера" может продолжить карьеру в Ла Лиге

"Севилья" внимательно следит за 20-летним вингером.
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик может в ближайшее время сменить клубную прописку.
По информации издания Fichajes, услугами юного украинца заинтересовалось руководство Севилье.
Переходом украинского футболиста лично займется спортивный директор испанского клуба Мончи.
- В этом сезоне 20-летний футболист провел 15 поединков в футболке "Шахтера", в которых отличился 2 голами и 5 результативными передачами.
- "Севилья" занимает 3 позицию в турнирной таблице чемпионата Испании, имея 28 очков в активе.
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