Юный талант "Шахтера" может продолжить карьеру в Ла Лиге

Юный талант "Шахтера" может продолжить карьеру в Ла Лиге

"Севилья" внимательно следит за 20-летним вингером.

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик может в ближайшее время сменить клубную прописку.

По информации издания Fichajes, услугами юного украинца заинтересовалось руководство Севилье.

Переходом украинского футболиста лично займется спортивный директор испанского клуба Мончи.

В этом сезоне 20-летний футболист провел 15 поединков в футболке "Шахтера", в которых отличился 2 голами и 5 результативными передачами.

"Севилья" занимает 3 позицию в турнирной таблице чемпионата Испании, имея 28 очков в активе.

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