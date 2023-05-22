Зинченко станет отцом во второй раз: пара показала трогательное видео

В семье полузащитника "Арсенала" и сборной Украины будет пополнение.

Полузащитник лондонского "Арсенала" и национальной сборной Украины Александр Зинченко и его жена, телеведущая Влада Седан ждут второго ребенка.

Радостной новостью Зинченко поделился в Instagram.

Пара опубликовала трогательный ролик, на котором семья Зинченко держит снимок УЗИ. "Мы ожидаем тебя", — подписал видео футболист.

Отметим, что Александр Зинченко и Влада Седан находятся поженились весной 2020 года. 1 августа 2021 года у них родилась дочь Ева. Супруги Зинченко – одна из самых звездных пар в украинском футболе.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко стал рекордсменом сезона АПЛ по интересному статистическому показателю.

Читайте также: