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Зинченко станет отцом во второй раз: пара показала трогательное видео

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2377
Время на прочтение
1 мин
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Зинченко станет отцом во второй раз: пара показала трогательное видео

Фото: instagram.com/v.lada_sedan

В семье полузащитника "Арсенала" и сборной Украины будет пополнение.

Полузащитник лондонского "Арсенала" и национальной сборной Украины Александр Зинченко и его жена, телеведущая Влада Седан ждут второго ребенка.

Радостной новостью Зинченко поделился в Instagram.

Пара опубликовала трогательный ролик, на котором семья Зинченко держит снимок УЗИ. "Мы ожидаем тебя", — подписал видео футболист.

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Отметим, что Александр Зинченко и Влада Седан находятся поженились весной 2020 года. 1 августа 2021 года у них родилась дочь Ева. Супруги Зинченко – одна из самых звездных пар в украинском футболе.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко стал рекордсменом сезона АПЛ по интересному статистическому показателю.

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Дата публикации
Просмотры
2377
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