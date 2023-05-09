Бассейн с "кровью" и Z-кокошник: в Праге перед посольством РФ устроили перформанс – фото

В Праге 9 мая чешская активистка устроила перформанс перед посольством России – надела кокошник с буквой Z и плавала в желто-голубом бассейне с красной краской. Девушка выдавала себя за российского оккупанта и купалась в "крови".

Об этом сообщила группа, которая организует митинги в поддержку Украины Hlas Ukrajiny.

Перформанс назывался "Россия — фашистское государство". Его автор Юлия Левкова родилась в Советском Союзе и уже 27 лет живет в Чехии.

"Я острее воспринимаю угрозу со стороны России и возвращение Советского Союза. Мы выехали в Чехию как в более свободную страну с меньшей коррупцией. Я не хочу, чтобы со временем это повлияло на Чешскую Республику. Я защищаю мир, в котором живу", — заявила активистка.

В Праге перед посольством РФ устроили "кровавый" перформанс. Фото: Hlas Ukrajiny.

В Праге перед посольством РФ устроили "кровавый" перформанс. Фото: Hlas Ukrajiny.

В Праге перед посольством РФ устроили "кровавый" перформанс. Фото: Hlas Ukrajiny.

В Праге перед посольством РФ устроили "кровавый" перформанс. Фото: Hlas Ukrajiny.

Напомним, в эстонском городе Нарва, на границе с Россией, 9 мая, вывесили плакат с изображением президента РФ Владимира Путина с надписью, что он – военный преступник (фото).

Читайте также: