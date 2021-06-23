"Дельта"-штам коронавируса на границе с Украиной: первый случай зафиксирован в Словакии

"Дельта"-штам коронавируса на границе с Украиной: первый случай зафиксирован в Словакии

Его обнаружили у мужчины, который вернулся из России.

В среду, 23 июня, на заседании правительства Словакии министр здравоохранения Владимир Ленгварський подтвердил информацию о первом случае более опасного штамма коронавируса, зафиксированном в этой стране. Об этом сообщает издание Аktuality.

По словам министра, человек, у которого обнаружили "дельта"-штам, приехал в Словакию из российского Санкт-Петербурга, где посещал футбольный матч на Евро-2020. По возвращении домой у него не было тесных контактов с окружающими, он не нуждается в госпитализации.

Сейчас инфицирован находится дома на внутреннем карантине и выполняет все противоэпидемические мероприятия.

"Дельта"-штам коронавируса впервые был зафиксирован в Индии в октябре 2020 года. Он считается значительно более опасным, поскольку более заразен.

Напомним, что ранее в Польше подтвердили первый случай инфицирования "индийским" штаммом коронавируса. Его обнаружили у польского дипломата, который был эвакуирован из Индии.

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