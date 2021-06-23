Российскую вакцину "Спутник V" производят с нарушениями — ВОЗ

Нарушения нашли на заводе "Фармстандарт" в Уфе.

Инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выявила нарушения на производстве российской вакцины "Спутник V". Замечания ВОЗ касаются технических проблем только на одной из 20 линий, на которых наполняются флаконы с вакциной. Якобы на сегодня проблемы были полностью решены.

Об этом пишет Reuters.

Так, в ходе инспекции производства вакцин в России были выявлены проблемы на заводе, который заполняет флаконы вакциной "Спутник V". Опасения также касаются целостности данных и результатов тестов, необходимых для контроля качества.

Кроме того, в предыдущем отчете ВОЗ упоминаются другие опасения, связанные с возможным перекрестным заражением и уровнями стерильности.

Между тем стало известно, что Франция не будет пускать к себе вакцинированных российским "Спутником V". Такое заявление обнародовал французский МИД, отвечая на вопрос, готова ли Франция пойти по пути Греции и открыть границы для туристов из России, не дожидаясь одобрения российской вакцины европейским регулятором.

В то же время в Москве — очередной COVID-антирекорд. За сутки, 21 июня, в российской столице обнаружили наибольшее количество смертей от начала пандемии — 86 больных умерли от осложнений.

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