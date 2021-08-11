Египет вводит минимальные цены на размещение в отелях

Это поможет привлечь в страну как можно больше иностранных туристов и поможет гарантировать высокий уровень обслуживания гостей.

В Египте с 1 ноября минимальной ценой на размещение в пятизвездочном будет 40 долларов на человека, в четырехзвездочном — 28 долларов.

Об этом заявил министр туризма страны Халед аль-Анани, сообщает Интерфакс.

"Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис", — пояснил Халед аль-Анани, добавив, что правительство развивает ряд программ, направленных на восстановление сектора туризма.

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Так, среди прочих мер, власти страны снизили цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20-50% и сделали скидки на авиатопливо, которые будут действовать до апреля 2022 года.

Также власти планируют запустить внутренние авиарейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта — Луксором, Абу-Симбел и Асуан. По словам министра, авиабилет туда-обратно будут стоить 99 долларов.

Напомним:

В среднем 3-4-звездочный отель в Египте тратит на пребывание одного туриста — 13-14 долларов, поэтому менеджеры прибегают к хитрости, чтобы сэкономить.

— 13-14 долларов, поэтому менеджеры прибегают к хитрости, чтобы сэкономить. А среди стран, в которые чаще всего в этом году ездили украинцы, Египет занял третье место с двойным приростом и общим количеством более чем 705 тыс. поездок граждан.

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