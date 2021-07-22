ЕС предоставит бедным странам 200 млн доз вакцины от COVID

Сначала планировали предоставить 100 млн доз.

Европейский Союз до конца нынешнего года планирует предоставить бедным странам 200 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщила в своем Twitter президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Следует заметить, что ранее в ЕС готовы были предоставить 100 млн доз препарата разных производителей. Сейчас в Евросоюзе используют четыре вакцины от коронавируса: Pfizer-BioNTech, Moderna, Astra Zeneca и Johnson & Johnson.

"Совет объявить, что мы поделимся со странами низкого и среднего достатка более чем 200 млн дозами вакцины от коронавируса до конца года", — написала она.

Вакцины от COVID-10 будут предоставлены в основном через механизм COVAX "странам, которые нуждаются в них больше".

Как сообщалось, в Европейсському союзе двумя дозами вакцины от коронавируса прививали более 50% взрослого населения. По словам Урсулы фон дер Ляйен, в ЕС достаточно доз для вакцинации 70% взрослых.

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