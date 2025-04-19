"Фисташковая лихорадка": дубайский шоколад спровоцировал глобальный дефицит орехов

Дубайский шоколад / © Getty Images

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Неожиданная популярность дубайского шоколада в соцсетях привела к мировому кризису поставок фисташек, вызвав резкий рост цен и дефицит этого ореха. Причиной стал вирусный успех плиток от эмиратского бренда FIX, сочетающих фисташковый крем, тесто катаифи и молочный шоколад.

Об этом сообщило издание Financial Times.

Хотя этот десерт существует с 2021 года, настоящий бум начался уже в 2024 году. Это спровоцировало волну подделок и ажиотажный спрос, из-за которого производители шоколада массово скупали фисташки.

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Запасы орехов и так сократились из-за слабого урожая в США — главного экспортера фисташек. Но после вирусного успеха дубайского шоколада цены на ядра взлетели с 316 грн до 451 грн за 0,45 кг.

«Сейчас мир фисташек практически исчерпан», — заявил Джайлз Хакинг из CG Hacking.

Иран, второй по объемам производства, увеличил экспорт в ОАЭ на 40% всего за полгода. Однако даже этого оказалось недостаточно: шоколатье по всему миру сталкиваются с нехваткой не только фисташек, но и катаифи — тонкого хрустящего теста.

Оригинальный производитель, FIX, продает свои плитки только два часа в день и только в ОАЭ. Однако социальные сети превратили этот десерт в глобальный тренд, что вызвало волну копий. В компании заявили, что гордятся своим влиянием, но обеспокоены случаями использования их бренда для обмана покупателей.

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