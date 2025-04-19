"Фісташкова лихоманка": дубайський шоколад спровокував глобальний дефіцит горіхів

Дубайський шоколад / © Getty Images

Реклама

Несподівана популярність дубайського шоколаду в соцмережах призвела до світової кризи поставок фісташок, спричинивши різке зростання цін і дефіцит цього горіха. Причиною став вірусний успіх плиток від еміратського бренду FIX, які поєднують фісташковий крем, тісто катаїфі та молочний шоколад.

Про це повідомило видання Financial Times.

Хоча цей десерт існує з 2021 року, справжній бум почався вже 2024 року. Це спровокувало хвилю підробок і ажіотажний попит, через який виробники шоколаду масово скуповували фісташки.

Реклама

Запаси горіхів і так скоротилися через слабкий урожай у США — головного експортера фісташок. Але після вірусного успіху дубайського шоколаду ціни на ядра злетіли з 316 грн до 451 грн за 0,45 кг.

«Наразі світ фісташок практично вичерпаний», — заявив Джайлз Хакінг з CG Hacking.

Іран, другий за обсягами виробництва, збільшив експорт до ОАЕ на 40% лише за півроку. Однак навіть цього виявилося недостатньо: шоколатьє по всьому світу стикаються з нестачею не тільки фісташок, а й катаїфі — тонкого хрусткого тіста.

Оригінальний виробник, FIX, продає свої плитки лише дві години на день і лише в ОАЕ. Проте соціальні мережі перетворили цей десерт на глобальний тренд, що викликало хвилю копій. У компанії заявили, що пишаються своїм впливом, але стурбовані випадками використання їхнього бренду для обману покупців.

Раніше ми писали, як вибрати смачну каву в зернах.