Глава российского региона призвал соотечественников записываться татарами

Глава Госсовета Татарстана записал видеообращение по поводу Всероссийской переписи населения.

Глава Государственного совета Татарстана (Российская Федерация) Фарид Мухаметшин считает важным сохранение за татарами второго места в России по численности.

Как сообщает "Татар-информ", об этом он заявил в своем обращении к соотечественникам по поводу Всероссийской переписи населения в 2021 году.

По его словам, для татар эта перепись имеет особое значение, поскольку они живут в разных частях России.

“Делая выводы из своего жизненного опыта, могу сказать одно: где бы мы ни жили, на каких бы языках мы ни говорили, в наших жилах течет татарская кровь, в генах хранится память. Уважаемые соотечественники, я призываю вас записываться в переписи татарами. Будущее нашего народа в наших руках”, — призвал глава регионального парламента.

Фарид Мухаметшин при этом отметил, что он учился в русской школе, а татарский язык выучил целенаправленно после избрания главой Госсовета Татарстана.

Напомним, в российском Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд осудил четырех крымских татар, подозреваемых в причастности к исламской организации "Хизб ут-Тахрир".

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