"Готовят на публичные должности": в РФ "засветились" предполагаемые дочери Путина

Мария Воронцова и Катерина Тихонова приняли участие в экономическом форуме.

На российском ТВ выступила предполагаемая старшая дочь президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова.

Интервью было записано во время Петербургского международного экономического форума.

На сайте телеканала "Россия 24" Воронцову представили как кандидата медицинских наук, ведущего научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава и члена президиума Российской ассоциации содействия науке.

В интервью она рассказала о генетических исследованиях, онкологических заболеваниях, необходимости ранней диагностики заболеваний и т.п.

В Сети бурно отреагировали на выступление "царской дочери": "Это же дочь его величества", "Почему она постоянно переводит взгляд куда то вверх и вправо? Там текст ответов на вопросы", "Когда папаня твой перестанет терзать Россию и ее народ? Будет ответ давать за все свои преступления, Гаага ждет".

На этом же форуме 4 июня по видеосвязи выступила вторая предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова. Ее представили как "заместителя директора Института математических исследований сложных систем МГУ имени М.В. Ломоносова".

На Питерском форуме, кстати, засветились обе путинские «эти женщины».



Их готовят на более публичные госдолжности? pic.twitter.com/qZLiFjCr96 — Вестник Стабильности (@Vestnik_Stab) June 6, 2021

Сам Путин до сих пор не подтвердил и не опроверг то, что Мария Воронцова и Екатерина Тихонова его дочери.

Напомним, что в России провели скандальное расследование состояния путинской родни.

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