"Готують на публічні посади": в РФ "засвітилися" ймовірні дочки Путіна

Марія Воронцова і Катерина Тихонова взяли участь в економічному форумі.

На російському ТБ виступила ймовірна старша дочка президента РФ Володимира Путіна Марія Воронцова.

Інтерв'ю було записано під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

На сайті телеканалу "Росія 24" Воронцову представили як кандидата медичних наук, провідного наукового співробітника Національного медичного дослідницького центру ендокринології МОЗ і члена президії Російської асоціації сприяння науці.

В інтерв'ю вона розповіла про генетичні дослідження, онкологічні захворювання, необхідність ранньої діагностики захворювань і т.п.

У Мережі бурхливо відреагували на виступ "царської дочки": "Це ж дочка його величності", "Чому вона постійно переводить погляд кудись вгору і вправо? Там текст відповідей на питання", "Коли татусь твій перестане мучити Росію і її народ? Буде відповідь давати за всі свої злочини, Гаага чекає".

На цьому ж форумі 4 червня по відеозв'язку виступила друга ймовірна дочка Путіна Катерина Тихонова. Її представили як "заступника директора Інституту математичних досліджень складних систем МГУ імені М.В. Ломоносова".

На Ленінградському форумі, до речі, засвітилися обидві путінські «ці жінки».



Їх готують на більш публічні держпосади? pic.twitter.com/qZLiFjCr96 — Вісник Стабільності (@Vestnik_Stab) June 6, 2 021

Сам Путін досі не підтвердив і не спростував те, що Марія Воронцова і Катерина Тихонова його дочки.

Нагадаємо, що в Росії провели скандальне розслідування стану путінської рідні.

Таємна третя дочка Путіна – "Секретні матеріали"

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