Кадыров стал первым обладателем награды, которую он сам основал

Первым обладателем отличия "героя Чеченской республики", которое в октябре 2022 года основал президент Чечни Рамзан Кадыров, стал сам чеченский лидер. Кроме звания "героя", Кадыров получил также восьмиугольную звезду, изготовленную из золота 750-й пробы весом 70 грамм. Обладателю награды полагаются также социальные льготы и денежная выплата.

Об этом сообщает издание Moscow Times со ссылкой на главу регионального парламента Магомеда Даудова.

Объявляя об основании этого знака отличия, Рамзан Кадыров подчеркнул, что вручать его будут "за выдающиеся заслуги" перед Чечней, "связанные с совершением геройского подвига". В частности, он обещал ее своим "тикток-воинам", которые воюют в составе оккупационной армии в Украине

Спикер чеченского парламента Даудов поздравил Кадырова с награждением, отметив, что его заслуги перед республикой и Россией "невозможно переоценить" и они "достойны специального исследования".

Поскольку решение о присвоении этого звания принимает глава региона, в Сети заговорили о том, что Кадыров сам объявил себя "героем".

Министру прессы республики Ахмеду Дудаеву пришлось опубликовать видео с "опровержением", в котором доказывал, что присвоение звания было инициативой премьера Чечни Муслима Хачиева, который на короткое время исполнял обязанности Кадырова. Как доказательство, он показал распечатанный на бумаге указ в золотой рамке, куда ручкой было вписано число 26 декабря.

При этом Хачиев напомнил, что Кадыров также является "героем России", "ДНР", "ЛНР" и мусульманской уммы. "И вы, всякая шваль, ничего с этим не можете сделать", — закончил он свою речь.

Напомним, ранее парламент Чечни предоставил Рамзану Кадырову титул "отца народа".

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