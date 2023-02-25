Кадиров став першим власником нагороди, яку він сам заснував

Першим власником відзнаки “героя Чеченської республіки”, яку в жовтні 2022 року заснував президент Чечні Рамзан Кадиров, став сам чеченський лідер. Окрім звання “героя”, Кадиров отримав також восьмикутну зірку, виготовлену із золота 750-ї проби вагою 70 грам. Власнику нагороди належать також соціальні пільги та грошова виплата.

Про це повідомляє видання Moscow Times з посиланням на голову регіонального парламенту Магомеда Даудова.

Оголошуючи про заснування цієї відзнаки, Рамзан Кадиров наголосив, що її вручати будуть “за видатні заслуги” перед Чечнею, “пов'язані зі здійсненням геройського подвигу”. Зокрема, він обіцяв її своїм “тікток-воїнам”, які воюють в складі окупаційної армії в Україні

Спікер чеченського парламенту Даудов привітав Кадирова з нагородженням, зазначивши, що його заслуги перед республікою та Росією “неможливо переоцінити” і вони “гідні спеціального дослідження”.

Оскільки рішення про присвоєння цього звання ухвалює глава регіону, у Мережі заговорили про те, що Кадиров сам оголосив себе “героєм”.

Міністру преси республіки Ахмеду Дудаєву довелося опублікувати відео зі “спростуванням”, в якому доказував, що присвоєння звання було ініціативою прем'єра Чечні Мусліма Хачієва, який на короткий час виконував обов’язки Кадирова. Як доказ він показав роздрукований на папері указ у золотій рамці, куди ручкою було вписано число 26 грудня.

При цьому Хачієв нагадав, що Кадиров також є “героєм Росії”, "ДНР", "ЛНР" та мусульманської умми. "І ви, всяка шваль, нічого з цим не можете вдіяти", - закінчив він свою промову.

Нагадаємо, раніше парламент Чечні надав Рамзану Кадирову титул "батька народу".

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