Коронавирус в России: в Москве и области усилили карантин

На прошедших вакцинацию, ограничения не распространяются.

В Москве и области из-за роста инфицированных коронавирусом усилили карантинные ограничения. Так, в частности речь идет о усилении контроля за масочным режимом в общественных и на рабочих местах.

Об этом сообщает "РБК-Россия" со ссылкой на постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Отмечается, что в общественных местах Московской области до 20 июня ввели обязательный масочный режим. Работодатели и организации должны будут не допускать в помещение сотрудников или клиентов без защитной маски.

Так, использовать маски обязательно нужно в магазинах, аптеках, медицинских организациях, общественном транспорте, такси, а также на всех предприятиях, которые продолжают свою работу. В то же время, к гражданам, которые прошли вакцинацию, эти правила не применяются.

До 20 июня усилили карантин и в столице РФ — Москве — с 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте от 65 лет или, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, в ночное время (23:00-06:00) приостановлена работа кафе и ресторанов (за исключением доставки и обслуживания на вынос), а также запрещено проведение мероприятий в клубах и караоке.

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