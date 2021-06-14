Hyundai решил отказаться от своего самого лучшего двигателя

Замена ему уже найдена.

Компания Hyundai приняла решение отказаться от своего мощного двигателя — V8.

Речь идет о пятилитровом агрегате семейства Tau, который устанавливался на премиум-бренд Genesis, принадлежащий концерну Hyundai Motor.

Первый двигатель V8 серии Omega у концерна Hyundai дебютировал в 1999 году вместе с флагманским седаном Equus и был разработан компанией Mitsubishi.

4,5-литровая "восьмерка" развивала 260 лошадиных сил, а в 2008 году на рынок вышел 4,6-литровый мотор V8 собственной разработки серии Tau. Его получили седан Hyundai Genesis и внедорожник KIA Mohave. Этот двигатель с увеличенным до 5,0 литра рабочим объемом до их пор в строю, но до настоящего времени он остался только в моторной линейке Genesis G90.

На замену атмосферноve 5,0-литровому V8 серии Tau придет 3,5-литровый битурбомотор V6 T-GDI семейства Smartstream — на рынке он уже известен по моделям Genesis G80 и GV80.

Он уступает "восьмерке" по мощности (380 лошадиных сил против 425), однако немного превосходит его по крутящему моменту (530 ньютон-метров против 520). Куда важнее, что максимальная тяга у битурбомотора доступна в широком диапазоне — от 1 500 до 4 500 оборотов в минуту, тогда как у атмосферного V8 пик момента достигается только при 5 000 оборотах.

Добавим, что Hyundai Motor не единственная автомобильная компания, которая отходит от использования V8. Что и говорить, если на Toyota Land Cruiser 300 не осталось ни одной "восьмерки".

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