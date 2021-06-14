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Hyundai решил отказаться от своего самого лучшего двигателя

Hyundai решил отказаться от своего самого лучшего двигателя

Associated Press

Замена ему уже найдена.

Компания Hyundai приняла решение отказаться от своего мощного двигателя — V8.

Речь идет о пятилитровом агрегате семейства Tau, который устанавливался на премиум-бренд Genesis, принадлежащий концерну Hyundai Motor.

Первый двигатель V8 серии Omega у концерна Hyundai дебютировал в 1999 году вместе с флагманским седаном Equus и был разработан компанией Mitsubishi.

4,5-литровая "восьмерка" развивала 260 лошадиных сил, а в 2008 году на рынок вышел 4,6-литровый мотор V8 собственной разработки серии Tau. Его получили седан Hyundai Genesis и внедорожник KIA Mohave. Этот двигатель с увеличенным до 5,0 литра рабочим объемом до их пор в строю, но до настоящего времени он остался только в моторной линейке Genesis G90.

На замену атмосферноve 5,0-литровому V8 серии Tau придет 3,5-литровый битурбомотор V6 T-GDI семейства Smartstream — на рынке он уже известен по моделям Genesis G80 и GV80.

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Он уступает "восьмерке" по мощности (380 лошадиных сил против 425), однако немного превосходит его по крутящему моменту (530 ньютон-метров против 520). Куда важнее, что максимальная тяга у битурбомотора доступна в широком диапазоне — от 1 500 до 4 500 оборотов в минуту, тогда как у атмосферного V8 пик момента достигается только при 5 000 оборотах.

Добавим, что Hyundai Motor не единственная автомобильная компания, которая отходит от использования V8. Что и говорить, если на Toyota Land Cruiser 300 не осталось ни одной "восьмерки".