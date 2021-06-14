Коронавірус в Росії: у Москві та області посилили карантинні обмеження

На тих, хто пройшов вакцинацію, обмеження не поширюються.

У Москві та області через зростання інфікованих коронавірусом посилили карантинні обмеження. Так, зокрема йдеться посилення контролю за масковим режимом у громадських та на робочих місцях.

Про це повідомляє "РБК-Росія" з посиланням на постанову губернатора Московської області Андрія Воробйова.

Зазначається, що у громадських місцях Московської області до 20 червня ввели обов'язковий масковий режим. Роботодавці та організації повинні будуть не допускати в приміщення співробітників або клієнтів без захисної маски.

Так, використовувати маски обов'язково потрібно в магазинах, аптеках, медичних організаціях, громадському транспорті, таксі, а також на всіх підприємствах, які продовжують свою роботу. Водночас, до громадян, які пройшли вакцинацію, ці правила не застосовуються.

До 20 червня посилили карантин і у столиці РФ - Москві - від 13 червня роботодавцям рекомендували перевести на дистанційний режим роботи не менше 30% співробітників, а також усіх працівників у віці від 65 років або, які страждають хронічними захворюваннями. Крім того, у нічний час (23:00-06:00) призупинено роботу кафе та ресторанів (за винятком доставки та обслуговування на виніс), а також заборонено проведення заходів у клубах та караоке.

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