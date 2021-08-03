Лесные пожары добрались еще одной курортной страны (видео)

В Хорватии горит город Трогир.

Лесные пожары добрались курортной Хорватии и уже вторые сутки горит вблизи города Трогир. Пламя охватило территорию около 550 гектаров, и пожарные не могут его обуздать.

Об этом сообщает Jutarnji List.

По информации издания, огонь уже почти достиг домов, но потребности в эвакуации населения пока нет. Также пламя приблизилось к автодороге. По просьбе пожарных движение возле города перекрыли, но утром его снова восстановили.

Движение проходит по одной полосе движения, а транспортные средства с двух направлений по очереди выпускает полиция, которая регулирует движение.

К борьбе с огнем привлечены 124 пожарных и 25 военных из 34 машинами, а также два самолета.

Между тем большинство пожаров на турецких курортах под контролем, впрочем ситуация остается напряженной. Новые очаги возгораний возникли вблизи Бодрума.

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