Не услышал намерения предать украинцев: Шольц рассказал о позиции Трампа по отношению к Украине

Однако германский политик не уточнил, что имеет в виду.
Олаф Шольц заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет "более утонченную позицию" в отношении Украины.
Об этом немецкий политик сказал в интервью Sueddeutsche Zeitung.
"У меня создалось впечатление, что он занимает более утонченную позицию, чем это часто предполагают", – заверил канцлер Германии.
На вопрос, будет ли Дональд Трамп пытаться заключить соглашение с Россией о прекращении войны через головы украинцев, канцлер сказал, что в разговоре избранный президент США не дал "никаких признаков" того, что он это сделает.
Он добавил, что Германия в свою очередь не согласится на "мир под диктатом".
Напомним, Германия может ввести санкции против Северной Кореи, если ее военные будут участвовать в войне против Украины.
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