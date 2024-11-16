Испания одержала победу над Данией и досрочно выиграла группу Лиги наций (видео)

"Красная фурия" забронировала себе путевку в четвертьфинал.

Сборная Испании обыграла команду Дании в выездном поединке 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Паркен" в Копенгагене завершилась со счетом 1:2 .

Действующие чемпионы Европы открыли счет в дебюте матча – на 15-й минуте после передачи Айосе Переса голом отличился Микель Оярсабаль.

Во втором тайме подопечные Луиса де ла Фуэнте развили свое преимущество – на 58-й минуте Перес забил, воспользовавшись ассистом Дани Ольмо.

Датчане на 84-й минуте сократили отставание усилиями Густава Исаксена, но спастись от поражения не сумели.

Обзор матча Дания – Испания

В другом поединке 5-го тура этого квартета Швейцария на своем поле сыграла вничью с Сербией (1:1).

Испания (13 очков) досрочно выиграла группу А4 и вышла в четвертьфинал Лиги наций. На вторую путевку в плей-офф продолжают претендовать Дания (7 баллов) и Сербия (5 пунктов). Швейцария (2) занимает последнюю строчку.

Матчи последнего тура в этой группе состоятся 18 ноября: Испания примет Швейцарию, а Дания в гостях сразится с Сербией.

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