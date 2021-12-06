Незаконные полеты в Крым: СБУ арестовала еще 13 российских воздушных судов

Незаконные полеты в Крым: СБУ арестовала еще 13 российских воздушных судов

Известно, что в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки в аннексированный полуостров.

Из-за незаконных полетов в оккупированный Крым Служба безопасности Украины арестовала еще 13 российских пассажирских самолетов. Речь идет об авиаперевозчике АО "Авиакомпания Смартавиа".

Об этом идет речь на сайте СБУ.

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"Эти самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины – АР Крым. Таким образом, они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины", — сообщили в пресс-центре СБУ.

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

чч. 2,3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);

ст. 334 (момент получения права собственности по договору).

Досудебным расследованием установлено, что в настоящее время 37 авиакомпаний России осуществляют регулярные авиаперевозки в аннексированный полуостров с нарушением норм украинского законодательства. Как поясняют в СБУ, наложение "соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты судов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны".

Добавим, что за незаконные полеты на полуостров Крым наложены аресты уже на 249 российских самолетов.

Напомним: