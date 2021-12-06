Незаконные полеты в Крым: СБУ арестовала еще 13 российских воздушных судов

Известно, что в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки в аннексированный полуостров.
Из-за незаконных полетов в оккупированный Крым Служба безопасности Украины арестовала еще 13 российских пассажирских самолетов. Речь идет об авиаперевозчике АО "Авиакомпания Смартавиа".
Об этом идет речь на сайте СБУ.
"Эти самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины – АР Крым. Таким образом, они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины", — сообщили в пресс-центре СБУ.
Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
- чч. 2,3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
- ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);
- ст. 334 (момент получения права собственности по договору).
Досудебным расследованием установлено, что в настоящее время 37 авиакомпаний России осуществляют регулярные авиаперевозки в аннексированный полуостров с нарушением норм украинского законодательства. Как поясняют в СБУ, наложение "соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты судов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны".
Добавим, что за незаконные полеты на полуостров Крым наложены аресты уже на 249 российских самолетов.
Напомним:
- Впервые ограничения на полеты над рядом районов Украины США были введены в 2014 году после сбития боевиками малазийского Boeing. Впоследствии ее ежегодно продлевали.
- В настоящее время действует запрет на полет в Крым, который был введен в апреле 2014 года из-за оккупации полуострова Россией и постоянно продлевался.