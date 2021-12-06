Незаконні польоти до Криму: СБУ арештувала ще 13 російських повітряних суден

Незаконні польоти до Криму: СБУ арештувала ще 13 російських повітряних суден

Відомо, що наразі 37 авіакомпаній РФ здійснюють регулярні авіаперевезення до анексованого півострова.

Через незаконні польоти до окупованого Криму Служба безпеки України арештувала ще 13 російських пасажирських літаків. йдеться про авіаперевізника АТ "Авіакомпанія Смартавіа".

Про це йдеться на сайті СБУ.

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"Ці літаки порушили порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України - АР Крим. Таким чином, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів та незаконно переправляли осіб через державний кордон України", - повідомили в пресцентрі СБУ.

Арешт накладено у рамках кримінального провадження, яке відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);

ст. 334 (момент набуття права власності за договором).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наразі 37 авіакомпаній Росії здійснюють регулярні авіаперевезення до анексованого півострова з порушенням норм українського законодавства. Як пояснюють в СБУ, накладення "відповідного арешту і проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти суден цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн".

Додамо, що за незаконні польоти до півострова Крим накладено арешти вже на 249 російських літаків.

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