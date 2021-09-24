Остаются маски: Португалия отменяет почти все COVID-ограничения

В стране открываются кафе и бары.

Власти Португалии решила с 1 октября отменить почти все карантинные COVID-ограничения.

Об этом со ссылкой на португальское правительство, пишет Reuters.

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"Поскольку большинство ограничений, установленных законом, исчезнет, мы перейдем к этапу, который основывается на ответственности каждого. Мы не должны забывать, что пандемия не закончилась", — подчеркнул премьер-министр Антонио Коста.

Среди обязательных требований, которые будут действовать, останется ношение маски. В частности, в транспорте, больницах, торговых центрах, магазинах и домах престарелых.

Зато в стране откроют бары и ночные клубы. От октября не будет ограничений по количеству людей в учреждениях и на массовых мероприятиях. Цифровые сертификаты не будут обязательными в гостиницах, спортзалах и так далее. Впрочем, такие документы нужны во время путешествий.

Как сообщалось, Ирландия вакцинировали от COVID 90% взрослых граждан — это самый высокий показатель в странах Европейского Союза. Одну дозу вакцины получили 92,2% взрослых ирландцев. За Ирландией следуют Мальта, Дания и Португалия.

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