Похитил и закрыл в сарае: 13-летнюю девочку нашли в 1600 км от дома

13-летнюю девочку, пропавшую без вести 1 марта, нашли живой в закрытом сарае в 1600 км от дома.

Девочка исчезла из Далласа (штат Техас, США) и находилась в городе Лексингтон в Северной Каролине.

Об этом пишет издание Mirror.

Собственник сарая, 34-летний Хорхе Камачо, был арестован. Ему предъявлен ряд обвинений в похищении. Как рассказал шериф округа Дэвидсон Ричи Симмонс на пресс-конференции, полиция прибыла на место происшествия через 10 минут после получения наведения от агента ФБР.

Следователи узнали, что девочка общалась со взрослым онлайн, где Хорхе ухаживал за несовершеннолетней. Он предложил встретиться. Камеры видеонаблюдения возле дома девочки зафиксировали автомобиль Камачо.

Считается, что несовершеннолетняя стала жертвой сексуального преступления.

Хорхе Камачо выдвинуто ряд обвинений, включая уголовные преступления, связанные с похищением детей, преступным содержанием ребенка, торговлей людьми и изнасилованием лица моложе 15 лет.

Если мужчину признают виновным, ему грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Напомним, в Украине полуторамесячный младенец стал заложником родительских скандалов. Муж заподозрил жену в попытке продать дочь и похитил ее, а впоследствии мама украла ребенка под носом у копов.

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