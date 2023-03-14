Викрав та зачинив у сараї: 13-річну дівчинку знайшли за 1600 км від дому

13-річну дівчинку, яка зникла безвісти 1 березня, знайшли живою у замкненому сараї за 1600 км від дому.

Дівчинка зникла з Далласа (штат Техас, США) та перебувала у місті Лексінгтон, що у Північній Кароліні.

Про це пише видання Mirror.

Власника сараю, 34-річного Хорхе Камачо, заарештували. Йому висунуто низку звинувачень у викраденні. Як розповів шериф округу Девідсон Річі Сіммонс на пресконференції, поліція прибула на місце події за 10 хвилин після отримання наведення від агента ФБР.

Слідчі дізналися, що дівчинка спілкувалася з дорослим онлайн, де Хорхе залицявся до неповнолітньої. Він запропонував їй зустрітися. Камери відеоспостереження поряд із будинком дівчинки зафіксували автомобіль Камачо.

Вважається, що неповнолітня стала жертвою сексуального злочину.

Хорхе Камачо висунуто низку звинувачень, включаючи кримінальні злочини, пов'язані з викраденням дітей, злочинним утримуванням дитини, торгівлею людьми та зґвалтуванням особи молодше 15 років.

Якщо чоловіка визнають винним, то йому загрожує довічне ув'язнення без права дострокового звільнення.

Нагадаємо, в Україні півторамісячне немовля стало заручником батьківських скандалів. Чоловік запідозрив дружину у спробі продати доньку і викрав її, а згодом мама поцупила дитину під носом у копів.

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