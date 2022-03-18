Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики"

Предусматривают целый ряд мер.

Польша решила создать "антипутинский щит". Как пояснил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, это условное название, предусматривающее ряд мер.

Речь идет о противодействии инфляции, защите рабочих мест, поддержке компаний, работающих на российском рынке, "дерусификации" польской и европейской экономики.

"Эта война вызывает огромные экономические турбулентности, огромные проблемы. Это время, когда правительство решило реализовать "антипутинский щит". Мы называем это условно, потому что война, начатая Путиным, сосредоточена на многих проблемах",

– сказал премьер.

Моравецкий добавил, что Польша будет дерусифицировать польскую экономику и вдохновлять другие страны уйти от зависимости от российского газа, нефти и угля.

Напомним, в польском городе Гданьск появился еще один мурал в поддержку Украины. Местный художник Tuse (Петр Яворский) изобразил мэра Киева Виталия Кличко и его брата, боксера Владимира Кличко.

Фото работы мужчина опубликовал у себя в Instagram.

"Вместе мы стоим", — написано на мурале на фоне украинского флага.