- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 409
- Время на прочтение
- 1 мин
Представители Украины и России встретятся в Турции
На встрече будет обсуждаться безопасность в Черном море.
В штабе командования Военно-морских сил Турции в Анкаре 15-16 апреля встретятся российские и украинские официальные лица.
Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber со ссылкой на информацию Министерства национальной обороны Турции.
В сообщении говорится, что на встрече, которая состоится с участием военных представителей иностранных государств, будут обсуждаться мероприятия, которые могут быть предприняты для поддержания мира в Черном море.
Напомним, после того, как Россия нанесла массированный удар по территории Украины, применив ракеты, запущенные с акватории Черного моря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство-агрессор нарушило договоренности о прекращении огня на море.