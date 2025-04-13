Представители Украины и России встретятся в Турции

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В штабе командования Военно-морских сил Турции в Анкаре 15-16 апреля встретятся российские и украинские официальные лица.

Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber со ссылкой на информацию Министерства национальной обороны Турции.

В сообщении говорится, что на встрече, которая состоится с участием военных представителей иностранных государств, будут обсуждаться мероприятия, которые могут быть предприняты для поддержания мира в Черном море.

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Напомним, после того, как Россия нанесла массированный удар по территории Украины, применив ракеты, запущенные с акватории Черного моря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство-агрессор нарушило договоренности о прекращении огня на море.