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В Одессе активисты набросили петлю на памятник Пушкину: видео
В Одессе активисты набросили удавку на памятник Пушкину. Таким образом, они требуют демонтировать монумент к Пасхе.
В Одессе местные активисты набросили удавку на памятник Пушкину. Они требуют от местных властей демонтировать монумент русскому литературному деятелю.
Об этом сообщили в молодежной организации «Делаем вам нервы».
Активисты натянули на Пушкина петлю с призывом наконец демонтировать этот монумент.
«Сегодня активисты подготовили памятник Пушкину к Пасхе. Тем самым, четко дали знать, что сам деятель хочет встречать этот праздник в музее. Придерживаемся украинских пасхальных традиций — выносим из дома весь хлам», — говорится в сообщении.
Активисты отмечают, что городские власти игнорируют снос памятника Пушкину.
«Давайте вместе поможем Труханову найти технику, чтобы снести маркер „русского мира“ в центре Одессы! Срывайте номер с объявления „Ищу бульдозер“ и звоните мэру, чтобы ускорить процесс», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее на сессии Одесского городского совета было принято решение о демонтаже восемнадцати памятников, среди которых памятник Александру Пушкину.