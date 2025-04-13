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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Одессе активисты набросили петлю на памятник Пушкину: видео

В Одессе активисты набросили удавку на памятник Пушкину. Таким образом, они требуют демонтировать монумент к Пасхе.

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Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Пушкин

Памятник Пушкину в Одессе

В Одессе местные активисты набросили удавку на памятник Пушкину. Они требуют от местных властей демонтировать монумент русскому литературному деятелю.

Об этом сообщили в молодежной организации «Делаем вам нервы».

Активисты натянули на Пушкина петлю с призывом наконец демонтировать этот монумент.

«Сегодня активисты подготовили памятник Пушкину к Пасхе. Тем самым, четко дали знать, что сам деятель хочет встречать этот праздник в музее. Придерживаемся украинских пасхальных традиций — выносим из дома весь хлам», — говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что городские власти игнорируют снос памятника Пушкину.

«Давайте вместе поможем Труханову найти технику, чтобы снести маркер „русского мира“ в центре Одессы! Срывайте номер с объявления „Ищу бульдозер“ и звоните мэру, чтобы ускорить процесс», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на сессии Одесского городского совета было принято решение о демонтаже восемнадцати памятников, среди которых памятник Александру Пушкину.

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Дата публикации
Количество просмотров
398
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