В Одесі активісти накинули зашморг на пам’ятник Пушкіну: відео

Пам’ятник Пушкіну в Одесі

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В Одесі місцеві активісти накинули зашморг на пам’ятник Пушкіну. Вони вимагають від місцевої влади демонтувати монумент російському літературному діячу.

Про це повідомили в молодіжній організації «Робимо вам нерви».

Активісти натягнули на Пушкіна зашморг із закликом нарешті демонтувати цей монумент.

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«Сьогодні активісти підготували пам’ятник Пушкіну до Великодня. Тим самим, чітко дали знати, що сам діяч хоче зустрічати це свято в музеї. Дотримуємось українських великодніх традицій — виносимо з дому весь непотріб», — йдеться у повідомленні.

Активісти зазначають, що міська влада ігнорує знесення пам’ятника Пушкіну.

«Нумо разом допоможемо Труханову знайти техніку, аби знести маркер „руского міра“ в центрі Одеси! Зривайте номер з оголошення „Шукаю бульдозер“ та дзвоніть меру, аби прискорити процес», — йдеться у повідомленні.

Дата публікації 13:45, 13.04.25 Кількість переглядів 9 В Одесі активісти накинули зашморг на пам’ятник Пушкіну

Нагадаємо, раніше на сесії Одеської міської ради ухвалили рішення про демонтаж вісімнадцять пам'ятників, серед яких пам’ятник Олександру Пушкіну.