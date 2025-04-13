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У Харкові БПЛА вдарив по території дитячого садочка: які наслідки
Пошкоджено скління вікон будівлі.
У Харкові ворожий БпЛА «Молнія» влучив на території дитячого садка в Київському районі. Пошкоджено скління вікон будівлі
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
«Вибиті вікна в прилеглих багатоповерхових будинках. На цю хвилину — без постраждалих», — розповів він про наслідки.
Через російський ракетний удар у Сумах станом на 13 квітня 14:10 відомо про 32 загиблих. з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей. Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються.