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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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933
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У Харкові БПЛА вдарив по території дитячого садочка: які наслідки

Пошкоджено скління вікон будівлі.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Безпілотник

Безпілотник

У Харкові ворожий БпЛА «Молнія» влучив на території дитячого садка в Київському районі. Пошкоджено скління вікон будівлі

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

«Вибиті вікна в прилеглих багатоповерхових будинках. На цю хвилину — без постраждалих», — розповів він про наслідки.

Через російський ракетний удар у Сумах станом на 13 квітня 14:10 відомо про 32 загиблих. з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей. Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

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