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Представники України та Росії зустрінуться у Туреччині
На зустрічі обговорюватимуть безпеку в Чорному морі.
У штабі командування Військово-морських сил Туреччини в Анкарі 15-16 квітня зустрінуться російські та українські офіційні особи.
Про це повідомляє турецьке видання TRT Haber з посиланням на інформацію Міністерства національної оборони Туреччини.
У повідомленні йдеться, що на зустрічі, яка відбудеться за участю військових представників іноземних держав, обговорюватимуться заходи, які можуть бути зроблені для підтримки миру в Чорному морі.
Нагадаємо, після того, як Росія завдала масованого удару по території України, застосувавши ракети, які було запущено з акваторії Чорного моря, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава-агресорка порушила домовленості про припинення вогню на морі.